Лед в новом ФОКе в Южноуральске начнут заливать в августе
Местные власти и подрядчик обещают досрочно выполнить поручение губернатора о скорейшем запуске спортивного объекта.
Местные власти и подрядчик обещают досрочно выполнить поручение губернатора о скорейшем запуске спортивного объекта.
В августе 2017 года в новом
Губернатор лично изучил ход строительства ФОКа с искусственным льдом — работы на
Напомним, во время визита в Южноуральск в январе текущего года Борис Дубровский поставил перед местными властями задачу открыть объект к новогодним праздникам. Местные власти отчитались о готовности к выполнению поручения главы региона в срок. По словам представителя подрядчика, к первой заливке льда в ФОКе приступят уже в августе.
В настоящее время на объекте идут внутренние работы: забетонированы полы, выполнена укладка внутренних стен и перегородок, проведена гидроизоляция полов, смонтированы внутренние системы теплоснабжения, питьевого и противопожарного водоснабжения, а так же выполнены работы по вентиляции. Выполнена облицовка фасада, построены и подключены теплотрасса, сети водоснабжения и водоотведения, сооружена ливневая канализация.
Также начаты работы по благоустройству прилегающей территории, и в этой связи губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что нужно крайне продуманно подойти к наполнению: разместить здесь футбольное поле, роллерные и велосипедные дорожки. «Конечно же, здесь не должно быть никаких искусственных ограждений и КПП, препятствующих занятиям спорта. Внутри ФОКа также необходимо пересмотреть планировку, сократив до минимума административные помещения в пользу аудиторий для физической подготовки детей», — подчеркнул глава региона.
Добавим, крытым катком с искусственным льдом смогут пользоваться более 100 тыс. человек — жителей Южноуральска, Еманжелинска, Увельского, Пластовского, Троицкого районов. Площадку для тренировок получат школы фигурного катания и хоккея, также будут организованы сеансы массового катания.