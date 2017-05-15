Лед в новом ФОКе в Южноуральске начнут заливать в августе

В августе 2017 года в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в Южноуральске (Челябинская область) начнут заливать лед — спортивный объект в соответствии с поручением главы региона Бориса Дубровского будет открыт для посещения уже к новогодним праздникам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Губернатор лично изучил ход строительства ФОКа с искусственным льдом — работы на объекте-долгострое после перерыва были возобновлены в прошлом году. На завершение строительства в 2016—2017 годах направлено 80 млн рублей из областного бюджета. Общая стоимость проекта (вместе со спецоборудованием) составит более 220 млн рублей.

Напомним, во время визита в Южноуральск в январе текущего года Борис Дубровский поставил перед местными властями задачу открыть объект к новогодним праздникам. Местные власти отчитались о готовности к выполнению поручения главы региона в срок. По словам представителя подрядчика, к первой заливке льда в ФОКе приступят уже в августе.

В настоящее время на объекте идут внутренние работы: забетонированы полы, выполнена укладка внутренних стен и перегородок, проведена гидроизоляция полов, смонтированы внутренние системы теплоснабжения, питьевого и противопожарного водоснабжения, а так же выполнены работы по вентиляции. Выполнена облицовка фасада, построены и подключены теплотрасса, сети водоснабжения и водоотведения, сооружена ливневая канализация.

Также начаты работы по благоустройству прилегающей территории, и в этой связи губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что нужно крайне продуманно подойти к наполнению: разместить здесь футбольное поле, роллерные и велосипедные дорожки. «Конечно же, здесь не должно быть никаких искусственных ограждений и КПП, препятствующих занятиям спорта. Внутри ФОКа также необходимо пересмотреть планировку, сократив до минимума административные помещения в пользу аудиторий для физической подготовки детей», — подчеркнул глава региона.

Добавим, крытым катком с искусственным льдом смогут пользоваться более 100 тыс. человек — жителей Южноуральска, Еманжелинска, Увельского, Пластовского, Троицкого районов. Площадку для тренировок получат школы фигурного катания и хоккея, также будут организованы сеансы массового катания.