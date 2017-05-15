В Волгограде еще две УК лишены права управлять многоквартирными домами

Теперь собственники могут выбрать добросовестную управкомпанию или сменить способ управления многоэтажкой.

Компании неоднократно игнорировали предписания органов жилищного надзора по надлежащему исполнению обязанности по содержанию и ремонту общего имущества домов, а также не раз привлекались к административной ответственности.

Как сообщили VOLGOGRADRU в областной инспекции Госжилнадзора, у ООО «ЖЭК» исключены из реестра лицензий сведения об управлении многоквартирными домами № 23 по улице Олимпийская, № 23, 27, 61 по улице Ангарская в Волгограде. ООО «ЦКО-1» лишена права управлять домами № 134 по улице Мачтозаводская, № 2 по улице 2-я Караванная, № 2 по проспекту Столетова, № 3 по улице Бахтурова. Теперь органам местного самоуправления предстоит в течение пятнадцати дней инициировать проведение общего собрания собственников помещений, где будет решен вопрос об управлении домами. До заключения договора с новой управляющей компанией или реализации другого способа управления ответственность за качество обслуживания объектов будет по-прежнему лежать на компаниях «ЖЭК» и «ЦКО-1».

Напомним, в волгоградском регионе уже управляющие компании — «МДМ-КомСервис» и «ПалласСтройДом», были лишены лицензии.