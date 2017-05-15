Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
СМИ: 43-летняя Наташа Королёва помолодела из-за стрижки
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Поклонники в восхищении от нового образа Волочковой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
860 лет назад родился Cид Вишес
15:15 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде еще две УК лишены права управлять многоквартирными домами

Еще восемь домов исключены из реестра лицензий у ООО «ЖЭК» и ООО «ЦКО-1».

Теперь собственники могут выбрать добросовестную управкомпанию или сменить способ управления многоэтажкой.

Компании неоднократно игнорировали предписания органов жилищного надзора по надлежащему исполнению обязанности по содержанию и ремонту общего имущества домов, а также не раз привлекались к административной ответственности.

Как сообщили VOLGOGRADRU в областной инспекции Госжилнадзора, у ООО «ЖЭК» исключены из реестра лицензий сведения об управлении многоквартирными домами № 23 по улице Олимпийская, № 23, 27, 61 по улице Ангарская в Волгограде. ООО «ЦКО-1» лишена права управлять домами № 134 по улице Мачтозаводская, № 2 по улице 2-я Караванная, № 2 по проспекту Столетова, № 3 по улице Бахтурова. Теперь органам местного самоуправления предстоит в течение пятнадцати дней инициировать проведение общего собрания собственников помещений, где будет решен вопрос об управлении домами. До заключения договора с новой управляющей компанией или реализации другого способа управления ответственность за качество обслуживания объектов будет по-прежнему лежать на компаниях «ЖЭК» и «ЦКО-1».

Напомним, в волгоградском регионе уже управляющие компании — «МДМ-КомСервис» и «ПалласСтройДом», были лишены лицензии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде с 15 мая будут ликвидированы троллейбусы № 1, 8 и 8а
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Турция намерена создать военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь