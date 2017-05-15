Новый терминал аэропорта Храброво откроют 1 июня

«Планируем запускать в работу новый терминал 1 июня. Сейчас на объекте работают 285 человек, но этого достаточно, чтобы закончить работы в срок», — заверил Корытный.

Врио губернатора выразил недовольство откладыванием даты открытия. Он призвал сотрудников перейти на работу в две смены, чтобы сроки были выполнены.

«Делайте, что хотите, но 1 июня вы должны запуститься. Я вас за язык не тянул. Вы уже май пропустили. Хотя я специально не называл никаких дат. В мае вы не начали. Ни первого, ни 31 не начнете. Недопустимо дальше сдвигать сроки. У нас уже сейчас поток туристический превышает прошлогодние показатели. Сужение той части, которая непосредственно работает с пассажирами к улучшению качества не ведет», — подчеркнул Антон Алиханов.

Первая очередь Храброво должна была открыться в мае. Этот же месяц называли первому заместителю председателя Правительства России Игорю Шувалову во время его визита в область. Однако в начале месяца срок сдачи перенесли на июнь.