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12:33 (мск), источник: Sputnik.md

Тарифы пересмотрят: кишиневцы будут платить больше за воду

Держи карман шире: жителей Кишинева вынудят платить еще больше за коммунальные услуги — насколько увеличатся тарифы на воду.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Предприятие «Apă Canal-Кишинев» настаивает на повышении тарифов на воду в столице.

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Компания «Apă Canal-Кишинев» подала запрос в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы, которое и рассмотрит требование предприятия на открытом заседании.

Столичная компания-поставщик воды находится под руководством представительницы Либеральной партии Молдовы — Вероники Херцы.

Как заявила чиновница после заседания оперативных служб мэрии Кишинева в понедельник, на данный момент тариф на воду для бытового потребителя составляет 9,19 лея, а для остальных — 22,96 лея. По ее словам, текущий средний на тариф на воду приравнивается к 12,15 лея.

«Согласно нашим ожиданиям, средний тариф, запланированный на 2017 год, который предлагается на утверждение, составит 14,71 лея, то есть рост — на 2,56 лея. Мы предлагаем, чтобы повышение было одинаково для всех потребителей. То есть тариф для бытового потребителя увеличится на 2,56 лея и для экономических агентов — тоже на 2,56 лея», — сказала Херца.

Последний раз тарифы пересматривали в сентябре 2009 году. Если НАРЭ утвердит заявку «Apă Canal-Кишинев», тогда в среднем кишиневцы будут платить за кубометр воды примерно 14 леев.

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