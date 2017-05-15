Шесть аварийных домов Новосибирска будут расселены дополнительно в 2017 году

Шесть аварийных домов Новосибирска будут расселены в 2017 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение расселить сверх плана шесть аварийных домов в 2017 году — они будут расселены за счет городского бюджета.

«Ситуация по городу в целом остается напряженной. Сегодня в Новосибирске 142 дома признаны аварийными, еще около 700 домов с износом более 70%, поэтому признание их аварийными — только вопрос времени. Ежегодно мы выделяем средства на проведение поддерживающего ремонта, в этом году это более 80 млн рублей, но решать вопрос нужно кардинально. Нам необходима финансовая поддержка для того, чтобы продолжать расселять людей из ветхого фонда. Из городского бюджета мы изыскиваем возможности, но их не хватает», — подчеркнул Локоть.

Так, за городские деньги будут расселено 2 дома, расположенных на улице Якушева, 2 дома в Первомайском районе и столько же — в Советском.

«К сентябрю мы закончим расселение всех домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Мы успешно реализуем эту программу и рассчитываем получить от федерального центра дополнительные средства — около 150 млн рублей, что позволит расселить еще несколько домов», — пообещал мэр. .

Работа по расселению аварийных домов ведется в Новосибирске с 2004 года, за это время было расселено более 470 домов.