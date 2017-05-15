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13:26 (мск), источник: СуперОмск

Омских производителей начнут штрафовать за несоответствие ГОСТу

Росстандарт начинает прием заявок от производителей продуктов питания на участие в госпроекте, который заключается в проверке продукции на соответствие требованиям ГОСТ.

Источник: AP 2017

В 2017 году проверки пройдут в предприятиях семи регионов — Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской областях и Республике Крым, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

При этом участие в проекте добровольное. Прошедшие испытания производители будут внесены в специальный реестр и получат право маркировать продукцию знаком Национальной системы стандартизации.

Но если продукция, на этикетке которой указано, что она произведена по ГОСТу, не будет соответствовать стандартам качества, производителя привлекут к ответственности за введение потребителя в заблуждение. За это может грозить как административная, так и уголовная ответственность и штраф до 500 тысяч рублей.

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