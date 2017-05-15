Улететь из Ростова в Симферополь теперь можно дешевле

Как сообщает Росавиация, предельная стоимость перелета в одну сторону — 2,5 тысячи рублей. Получить такой билет могут молодые люди до 23 лет, пенсионеры, а также инвалиды и их сопровождающие.

Субсидия действует до 30 ноября при покупке билетов на рейсы компаний «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». Всего льготный билет в Симферополь можно приобрести более чем из 30 городов России.