После реконструкции ростовскую набережную сделают в два с половиной раза длиннее

Набережную хотят продлить от Богатяновского спуска до Кизитериновской балки.



Сейчас в ведомстве рассматривают 15 эскизных проектов застройки ул. Береговой, в том числе предложения по застройке территории бывшего завода «Красный Дон», с перспективным продлением набережной до пер. Грибоедовский. Также планируется провести реновацию «Парамоновских складов», реконструкцию кинотеатра «Прибой » и построить часовню «Южные врата России». В 2017 и 2018 годах на набережной также планируют построить «Выставочного павильона» на месте «Дома Союза художников» и отремонтировать гидротехнические сооружения причалов.



По распоряжению администрации города, территория вдоль ул. Береговой, от пер. Халтуринский до проспекта Богатяновский спуск, присвоен статус линейного городского парка.



Набережную после реконструкции планируют разделить на несколько зон: туристско-рекреационную, спортивно-парковую, детскую игровую, зоны перспективного развития городского парка — набережной, а также зоны причала туристических судов.



Работы по комплексной реконструкции набережной фактически начались с 2011 года, после утверждения программы комплексного благоустройства знакового для города места.