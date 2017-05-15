Самый богатый новосибирский прокурор за 2016 год заработал 3,4 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области обнародовала сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства и горрайспецпрокуроров за 2016 год.

Согласно предоставленным данным, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за отчетный период заработал 3,1 млн рублей, его супруга 576,6 тыс. рублей. Кроме этого в собственности у главного прокурора региона земельный участок в 800 кв.м. и автомобиль Тoyota Highlander. В пользовании супругов Фалилеевых две квартиры, одна в безвозмездном пользовании (125 кв. м) и одна в возмездном — 105, кв.м.

Первый заместитель Владимира Фалилеева Любовь Кузменок сообщила о 2,7 млн рублей годового заработка, земельном участке в 1,2 тыс. кв.м., квартире в общей долевой собственности и квартире в общей совместной собственности. Заработок супруга Кузменок составил чуть более 3 млн рублей. Помимо указанных квартир, супруг также владеет автомобилем Nissan X-Trail.

Заместители прокурора области Сергей Медведев, Андрей Турбин и Владислав Мандрыко заработали за прошедший год от 2,6 млн до 2,7 млн рублей.

Прокурор города Новосибирска Денис Ференец задекларировал 1,6 млн годового дохода, земельный участок в индивидуальной собственности (1398 кв. м), незавершенный строительством объект (6,6 кв.м.) и две квартиры в безвозмездном пользовании (78,1 и 85 кв.м.).

Прокурор города Бердска Роман Сивак заработал за год 1,4 млн рублей. В собственности совместно с супругой и сыном квартира 85 кв.м. Также задекларирован автомобиль Subaru Forester.

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников сообщил о 1,7 млн дохода, квартире в безвозмездном пользовании и автомобиле «Тойота Камри».

Новосибирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев указал за прошедший год доход в 1,9 млн рублей, в общей долевой собственности у него квартира в — 116,8 кв.м., еще одна квартира — в индивидуальной собственности (2,5 кв.м.).

Больше всех новосибирских прокуроров за прошедший год заработал Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых — более 3,4 млн рублей. также в отчете указаны: квартира в общей долевой собственности 65,2 кв.м., квартира в общей совместной собственности — 23,7 кв.м. и автомобиль Honda CR-V. Супруга Рябых указала 1,8 млн рублей годового дохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на площади Ленина в Новосибирске новосибирцы вышли на акцию протеста, где выступили против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

Основные претензии — массовые нарушения прав жителей, прав льготников, прав детей-сирот, которые стали возможны из-за бездействия прокуратуры Новосибирской области.

Это была не первая акции протеста против бездействия прокуратуры Новосибирской области. Ранее, 22 сентября 2016 года, новосибирцы выходили на пикет к зданию прокуратуры области, чтобы выразить свой протест против «крышевания коррупционных схем, в том числе новосибирских ОПГ, многолетнего бездействия и применения двойных стандартов в защите социальных прав граждан».