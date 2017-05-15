Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Как спастись от укуса клеща: инструкция
"Сохранили честь Украины": Киев наградил давших отпор судну РФ
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
"Нам становится тесно": Самбурская высказалась о Бузовой
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Постройневшая Максакова в чёрном пришла на "Евровидение" - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
13:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Самый богатый новосибирский прокурор за 2016 год заработал 3,4 млн рублей

Сотрудники прокуратуры Новосибирской области отчитались о доходах за 2016 год.

Прокуратура Новосибирской области обнародовала сведения о доходах и имуществе руководителей ведомства и горрайспецпрокуроров за 2016 год.

Согласно предоставленным данным, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за отчетный период заработал 3,1 млн рублей, его супруга 576,6 тыс. рублей. Кроме этого в собственности у главного прокурора региона земельный участок в 800 кв.м. и автомобиль Тoyota Highlander. В пользовании супругов Фалилеевых две квартиры, одна в безвозмездном пользовании (125 кв. м) и одна в возмездном — 105, кв.м.

Первый заместитель Владимира Фалилеева Любовь Кузменок сообщила о 2,7 млн рублей годового заработка, земельном участке в 1,2 тыс. кв.м., квартире в общей долевой собственности и квартире в общей совместной собственности. Заработок супруга Кузменок составил чуть более 3 млн рублей. Помимо указанных квартир, супруг также владеет автомобилем Nissan X-Trail.

Заместители прокурора области Сергей Медведев, Андрей Турбин и Владислав Мандрыко заработали за прошедший год от 2,6 млн до 2,7 млн рублей.

Прокурор города Новосибирска Денис Ференец задекларировал 1,6 млн годового дохода, земельный участок в индивидуальной собственности (1398 кв. м), незавершенный строительством объект (6,6 кв.м.) и две квартиры в безвозмездном пользовании (78,1 и 85 кв.м.).

Прокурор города Бердска Роман Сивак заработал за год 1,4 млн рублей. В собственности совместно с супругой и сыном квартира 85 кв.м. Также задекларирован автомобиль Subaru Forester.

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Александр Барышников сообщил о 1,7 млн дохода, квартире в безвозмездном пользовании и автомобиле «Тойота Камри».

Новосибирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев указал за прошедший год доход в 1,9 млн рублей, в общей долевой собственности у него квартира в — 116,8 кв.м., еще одна квартира — в индивидуальной собственности (2,5 кв.м.).

Больше всех новосибирских прокуроров за прошедший год заработал Новосибирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Рябых — более 3,4 млн рублей. также в отчете указаны: квартира в общей долевой собственности 65,2 кв.м., квартира в общей совместной собственности — 23,7 кв.м. и автомобиль Honda CR-V. Супруга Рябых указала 1,8 млн рублей годового дохода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на площади Ленина в Новосибирске новосибирцы вышли на акцию протеста, где выступили против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

Основные претензии — массовые нарушения прав жителей, прав льготников, прав детей-сирот, которые стали возможны из-за бездействия прокуратуры Новосибирской области.

Это была не первая акции протеста против бездействия прокуратуры Новосибирской области. Ранее, 22 сентября 2016 года, новосибирцы выходили на пикет к зданию прокуратуры области, чтобы выразить свой протест против «крышевания коррупционных схем, в том числе новосибирских ОПГ, многолетнего бездействия и применения двойных стандартов в защите социальных прав граждан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин не вызван в сборную России на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности Первый полет с человеком на борту должен состояться во время открытия Олимпиады в Токио
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы» Выступление россиянок назвали одним из самых впечатляющих за все время выхода проекта в эфир
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь