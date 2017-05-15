Дороги к челябинским садовым товариществам получат паспорта качества

Дороги, ведущие к садовым товариществам на территории Челябинска, получат паспорта качества, поручение о подготовке документов дал заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

Вопрос о качестве дорог связан с проблемами в обслуживании сезонных автобусных маршрутов. Как ранее сообщал «АиФ-Челябинск», из-за неудовлетворительного состояния магистрали временно был отменён маршрут № 70с ул. Чистопольская — сад «Трубопрокатчик 2».

По информации нашего издания ООО «ОГТ» (перевозчик, обслуживающий с 28 апреля все городские маршруты) после объезда дорог к СНТ направлял информацию о состоянии этих дорог заместителям главы Челябинска Владимиру Алейникову и Юрию Параничеву.

«Все садоводческие маршруты работают в штатном режиме. У нас 15 маршрутов обслуживаются министерством транспорта Челябинской области, там работает другая подрядная организация, и 12 городских» — доложил начальник городского управления транспорта Роман Болотов на аппаратном совещании в мэрии 15 мая. По словам чиновника, некоторые из магистралей, по которым проходят автобусы, не имеют собственника и остаются без ремонта.

Добавим, что вопросы по работе сезонных маршрутов челябинцы могут задать по следующим телефонам: