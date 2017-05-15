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12:51 (мск), источник: ИА Башинформ

Безработных уфимцев становится меньше — служба занятости

УФА, 15 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года численность официально зарегистрированных безработных в Уфе снизилась более чем на 300 человек и составляет на сегодняшний день около шести тысяч. Всего на учете в службе занятости состоят 6,4 тысячи уфимцев.

Уровень регистрируемой безработицы также снизился — с 1,03 до 0,97 процента, рассказали агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.

Количество вакантных мест, по сравнению с началом года, возросло — с 11,3 до 15 тысяч.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества граждан, состоящих на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, равен 0,43. В начале года этот показатель достигал в Уфе 0,6.

Как сообщало агентство «Башинформ», к началу мая в Башкортостане насчитывалось 23,6 тысячи безработных, состоящих на учете в службе занятости. В республиканском банке вакансий содержалась информация о 39,4 тысячи рабочих мест.

Коэффициент напряженности, или соотношение численности незанятых к числу вакансий, равнялся 0,7. Уровень регистрируемой безработицы к началу мая этого года составил в регионе 1,17 процента.

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