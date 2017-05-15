В Сочи до Олимпийского парка пустят автобусы с кондиционером

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. От автовокзала до Олимпийского парка можно будет добраться на автобусе с кондиционером. По маршруту запустят дополнительные единицы общественного транспорта. Они будут выпущены на линию 19 мая.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи Юрий Усачев сообщил, что запуск комфортабельных автобусов является одной из мер заботы о туристах. На Кубани начинается лето, а значит, в общественно транспорте будет достаточно жарко. Запуск автобусов, оснащенных кондиционерами, позволит пассажирам чувствовать себя максимально комфортно:

— Мы готовимся к курортному сезону, а также Кубку Конфедераций. Традиционно в летние месяцы спрос на 124-й маршрут возрастает.