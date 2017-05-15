Сайт «Активный гражданин» обрушился после начала голосования о реновации

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале голосования по включению домов в проект программы реновации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Twitter-голосование по программе реновации в электронной системе «Активный гражданин» началось досрочно — накануне вечером, 14 мая. Ранее сообщалось, что голосование стартует с 15 мая.

По условиям голосования, в нем могут принять участие только собственники квартир в домах, включенных в программу реновации. Для голосования в электронной системе «Активный гражданин» требуется регистрация. «Вы поддерживаете включение вашего дома в проект программы реновации и предоставление вам новой квартиры в этом же районе?» — звучит формулировка вопроса.



В Москве 14 мая прошел митинг против программы реновации жилья. В нем приняли участие около 30 тыс. человек, сообщили организаторы. Однако количество участников, по оценкам МВД, составило всего около 8 тыс. человек.