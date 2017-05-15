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13:27 (мск), источник: РБК

Сайт «Активный гражданин» обрушился после начала голосования о реновации

Портал «Активный гражданин» обрушился после начала голосования о реновации, об этом сообщил департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в своем аккаунте в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Позднее ДИТ сообщил, что доступ к системе возобновлен.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале голосования по включению домов в проект программы реновации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Twitter-голосование по программе реновации в электронной системе «Активный гражданин» началось досрочно — накануне вечером, 14 мая. Ранее сообщалось, что голосование стартует с 15 мая.

По условиям голосования, в нем могут принять участие только собственники квартир в домах, включенных в программу реновации. Для голосования в электронной системе «Активный гражданин» требуется регистрация. «Вы поддерживаете включение вашего дома в проект программы реновации и предоставление вам новой квартиры в этом же районе?» — звучит формулировка вопроса.

В Москве 14 мая прошел митинг против программы реновации жилья. В нем приняли участие около 30 тыс. человек, сообщили организаторы. Однако количество участников, по оценкам МВД, составило всего около 8 тыс. человек.

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