Нижегородская область привлекла бюджетный кредит на 2,7 млрд рублей

«Мы первый раз берем (бюджетный кредит) на 5 лет. До этого брали трехлетние кредиты, но с этого года федерация начала выдавать пятилетние кредиты. Мы одни из первых, кто это делает. Средства будут направлены на погашение кредитов коммерческих банков», — сказала О. Сулима.

Льготный бюджетный кредит привлекается под ставку 0,1% годовых.