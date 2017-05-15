Нижегородская область привлекла бюджетный кредит на 2,7 млрд рублей
Минфин Нижегородской области привлек пятилетний бюджетный кредит на 2,7 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Ольга Сулима журналистам в понедельник.
Минфин Нижегородской области привлек пятилетний бюджетный кредит на 2,7 млрд рублей, сообщила министр финансов региона Ольга Сулима журналистам в понедельник.
«Мы первый раз берем (бюджетный кредит) на 5 лет. До этого брали трехлетние кредиты, но с этого года федерация начала выдавать пятилетние кредиты. Мы одни из первых, кто это делает. Средства будут направлены на погашение кредитов коммерческих банков», — сказала О. Сулима.
Льготный бюджетный кредит привлекается под ставку 0,1% годовых.