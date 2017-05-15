Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Оказалось, что улыбка старит
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
В городскую больницу Мариуполя доставлено 80% батальона ВСУ - ДНР
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
51-летний Меладзе показал беззаботное фото с любимой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Nissan построил автомобиль с палаткой (настоящей)
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
14:24 (мск), источник: Kapital.kz

Цены на авиабилеты могут вырасти

О том, какую часть в стоимости билетов на международные и зарубежные рейсы составляют аэропортовые сборы, во время встречи с журналистами рассказал президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.

Источник: AP 2017

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Что касается того, какая часть вообще от аэропорта в тарифе на билет, то она не превышает для иностранных компаний 11−14%, для “Эйр Астаны” тоже в этих пределах», — сказал он.

Читайте также
Курс нацвалюты укрепился до 314 тенге за доллар

Аэропортовый сбор взимается за то, что пассажир пользуется терминалом, который нужно обогревать и освещать, пояснил спикер. В стоимости билетов на внутренние рейсы он составляет 406 тенге, на международные рейсы — 1899 тенге. В Бишкеке аэропортовый сбор составляет 4,7 тыс. тенге, в Москве — 3,2 тыс. тенге, в Стамбуле — 4,7 тыс. тенге, в Дубае — 6,4 тыс. тенге, в Пекине — 4,1 тыс. тенге, в Гонконге — 4860 тенге, добавил он.

«В Алматы соответствующие сборы на международные услуги в два раза ниже, чем в других аэропортах Средней Азии», — добавил Бекмухамбетов.

Однако стоимость билетов может вырасти, предупредил он.

«Если построить новый терминал, то цены (на билеты. — Ред.) возрастут, и это будет больно бить по нашим пассажирам, — сказал Айбол Бекмухамбетов.

Ведь в таком случае появятся дополнительные аэропортовые сборы на его обслуживание. При этом Бекмухамбетов пояснил, что даже сегодня аэропорт Алматы загружен только на 30% от своей мощности.

Что касается заброшенного терминала в аэропорту Алматы, то сейчас вопрос о его реконструкции решается, добавил первый вице-президент алматинского аэропорта Кобланды Тумышев. Предыдущее руководство аэропорта планировало использовать его для международных вылетов. С этой концепцией не соглашалась «Эйр Астана», к которой не прислушались. Дело в том, что авиакомпания использует одни и те же самолеты как для внутренних, так и для международных рейсов.

«Например, прилетел самолет “Эйр Астаны” из Актюбинска, а через полтора часа ему улетать в Пекин. С этого терминала он должен быть перебазирован в новый терминал, и для этого ему нужно пересечь две работающие взлетно-посадочные полосы. Питер Фостер назвал это катастрофой», — сказал Тумышев.

Нанятая в 2010 году новым топ-менеджментом аэропорта строительная немецкая компания Hochtief оценила состояние терминала и предложила его снести, а на этом месте построить новый терминал для международных и внутренних рейсов.

«Пока этот вопрос в стадии решения», — сказал Кобланды Тумышев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Задержан заместитель акима города Рудный
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь