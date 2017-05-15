Цены на авиабилеты могут вырасти

«Что касается того, какая часть вообще от аэропорта в тарифе на билет, то она не превышает для иностранных компаний 11−14%, для “Эйр Астаны” тоже в этих пределах», — сказал он.

Аэропортовый сбор взимается за то, что пассажир пользуется терминалом, который нужно обогревать и освещать, пояснил спикер. В стоимости билетов на внутренние рейсы он составляет 406 тенге, на международные рейсы — 1899 тенге. В Бишкеке аэропортовый сбор составляет 4,7 тыс. тенге, в Москве — 3,2 тыс. тенге, в Стамбуле — 4,7 тыс. тенге, в Дубае — 6,4 тыс. тенге, в Пекине — 4,1 тыс. тенге, в Гонконге — 4860 тенге, добавил он.

«В Алматы соответствующие сборы на международные услуги в два раза ниже, чем в других аэропортах Средней Азии», — добавил Бекмухамбетов.

Однако стоимость билетов может вырасти, предупредил он.

«Если построить новый терминал, то цены (на билеты. — Ред.) возрастут, и это будет больно бить по нашим пассажирам, — сказал Айбол Бекмухамбетов.

Ведь в таком случае появятся дополнительные аэропортовые сборы на его обслуживание. При этом Бекмухамбетов пояснил, что даже сегодня аэропорт Алматы загружен только на 30% от своей мощности.

Что касается заброшенного терминала в аэропорту Алматы, то сейчас вопрос о его реконструкции решается, добавил первый вице-президент алматинского аэропорта Кобланды Тумышев. Предыдущее руководство аэропорта планировало использовать его для международных вылетов. С этой концепцией не соглашалась «Эйр Астана», к которой не прислушались. Дело в том, что авиакомпания использует одни и те же самолеты как для внутренних, так и для международных рейсов.

«Например, прилетел самолет “Эйр Астаны” из Актюбинска, а через полтора часа ему улетать в Пекин. С этого терминала он должен быть перебазирован в новый терминал, и для этого ему нужно пересечь две работающие взлетно-посадочные полосы. Питер Фостер назвал это катастрофой», — сказал Тумышев.

Нанятая в 2010 году новым топ-менеджментом аэропорта строительная немецкая компания Hochtief оценила состояние терминала и предложила его снести, а на этом месте построить новый терминал для международных и внутренних рейсов.

«Пока этот вопрос в стадии решения», — сказал Кобланды Тумышев.