Цены на авиабилеты могут вырасти
О том, какую часть в стоимости билетов на международные и зарубежные рейсы составляют аэропортовые сборы, во время встречи с журналистами рассказал президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.
О том, какую часть в стоимости билетов на международные и зарубежные рейсы составляют аэропортовые сборы, во время встречи с журналистами рассказал президент АО «Международный аэропорт Алматы» Айбол Бекмухамбетов.
Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Что касается того, какая часть вообще от аэропорта в тарифе на билет, то она не превышает для иностранных компаний 11−14%, для “Эйр Астаны” тоже в этих пределах», — сказал он.
Аэропортовый сбор взимается за то, что пассажир пользуется терминалом, который нужно обогревать и освещать, пояснил спикер. В стоимости билетов на внутренние рейсы он составляет 406 тенге, на международные рейсы — 1899 тенге. В Бишкеке аэропортовый сбор составляет 4,7 тыс. тенге, в Москве — 3,2 тыс. тенге, в Стамбуле — 4,7 тыс. тенге, в Дубае — 6,4 тыс. тенге, в Пекине — 4,1 тыс. тенге, в Гонконге — 4860 тенге, добавил он.
«В Алматы соответствующие сборы на международные услуги в два раза ниже, чем в других аэропортах Средней Азии», — добавил Бекмухамбетов.
Однако стоимость билетов может вырасти, предупредил он.
«Если построить новый терминал, то цены (на билеты. — Ред.) возрастут, и это будет больно бить по нашим пассажирам, — сказал Айбол Бекмухамбетов.
Ведь в таком случае появятся дополнительные аэропортовые сборы на его обслуживание. При этом Бекмухамбетов пояснил, что даже сегодня аэропорт Алматы загружен только на 30% от своей мощности.
Что касается заброшенного терминала в аэропорту Алматы, то сейчас вопрос о его реконструкции решается, добавил первый
«Например, прилетел самолет “Эйр Астаны” из Актюбинска, а через полтора часа ему улетать в Пекин. С этого терминала он должен быть перебазирован в новый терминал, и для этого ему нужно пересечь две работающие
Нанятая в 2010 году новым
«Пока этот вопрос в стадии решения», — сказал Кобланды Тумышев.