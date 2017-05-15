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13:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Индустриальном районе Перми на 6 дней перекроют движение

Участок дороги по улице Шахтерская закроют на время ремонтных работ на водоводе.

Движение транспорта по улице Шахтерская в Индустриальном районе Перми перекроют на 6 дней. С 10 часов 16 мая до 22 часов 21 мая будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы 3-я Синарская до улицы Рязанская. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Лизы Чайкиной и улице 3-я Синайская.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, закрытие связано с проведением аварийных работ на сети водоотведения.

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