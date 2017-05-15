В Индустриальном районе Перми на 6 дней перекроют движение

Движение транспорта по улице Шахтерская в Индустриальном районе Перми перекроют на 6 дней. С 10 часов 16 мая до 22 часов 21 мая будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы 3-я Синарская до улицы Рязанская. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Лизы Чайкиной и улице 3-я Синайская.

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, закрытие связано с проведением аварийных работ на сети водоотведения.