В Индустриальном районе Перми на 6 дней перекроют движение
Участок дороги по улице Шахтерская закроют на время ремонтных работ на водоводе.
Участок дороги по улице Шахтерская закроют на время ремонтных работ на водоводе.
Движение транспорта по улице Шахтерская в Индустриальном районе Перми перекроют на 6 дней. С 10 часов 16 мая до 22 часов 21 мая будет закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы 3-я Синарская до улицы Рязанская. Объехать перекрытый участок можно будет по улице Лизы Чайкиной и улице 3-я Синайская.
Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, закрытие связано с проведением аварийных работ на сети водоотведения.