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13:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми набирает обороты озеленительная кампания

ПЕРМЬ, 15 мая, ФедералПресс. В Перми идет весенняя озеленительная кампания, посадки деревьев и ландшафтных культур ведутся практически во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Перми.

На минувшей неделе масштабные высадки прошли на улице Петропавловской вдоль домов от № 79 до № 91. Всего было высажено 92 дерева — березы, дубы, лиственницы, клены приречные и остролистные.

«Улица Петропавловская — это центральная часть города. Здесь достаточно плотная застройка и большой автомобильный траффик. Этому пространству просто необходимы подобные “зеленые зоны”. При выборе ассортимента мы отдаем предпочтение ценным и газоустойчивым породам, которые отлично чувствуют себя в городской среде. Для озеленения этой территории, чтобы добавить красок, мы отдали предпочтение цветущим сортам», — рассказала Илюса Збруева, главный садовник города.

В сквере 250-летия Перми специалисты городского управления по экологии и природопользованию высадили двухметровые лиственницы, сосну, занесенную в Красную книгу Пермского края, лещину, виноград, а также липы на улице Ленина.

В текущем году в краевой столице планируется высадить не менее пяти тысяч саженцев. На улице Луначарского уже высажено 26 молодых рябин, на проспекте Парковом зеленеют 30 саженцев тополей приречных, на улицах Геологов, Верхнемуллинская и Стахановская высажены клены остролистные, березы, чубушник и сирень. В программу озеленения также вошли городская набережная, сквер им. Субботина, улица Революции, бульваре по улице Советской Армии, Театральный сад, сквер купцов Грибушиных, сквер Авиаторов, памятника культуры «Дом чекистов».

Второй год посадка крупномерных саженцев деревьев оплачивается за счет восстановительной стоимости — средств, поступивших в бюджет города за деревья, вырубленные в случаях нового строительства, реконструкции объектов, а также за незаконный снос зеленых насаждений. С момента принятия закона эта сумма превысила более 23 млн рублей. За счет восстановительной стоимости в текущем году планируется посадить более 5,5 тысяч крупномерных саженцев деревьев и кустарников, также будут продолжены компенсационные посадки.

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