Подано заявление о банкротстве ООО «Компаунд Живаго»

По информации суда, госпожа Григорьева подала заявление о признании банкротом гражданина или индивидуального предпринимателя.



Чистый убыток «Компаунд Живаго» в 2015 году составил 18,734 млн руб., в 2014 году он составлял 1,3 млн руб. В этом году компания уже выступила ответчиком на сумму в 467,3 тыс. руб.



Напомним, ООО «Компаунд Живаго» входит в ГК «Классик», занимается строительством жилого квартала в м-не Ива. В ЖК «Живаго» (Уинская, 54) запланировано строительство четырех 16-этажных домов класса «комфорт» общей площадью 29,5 тыс. кв. м. Первую очередь предполагалось сдать в 2017 году, вторую — в 2020-м. Ранее потребительский кооператив застройщиков «Ива-5» подавал иск, где заявлял о незаконности выданных департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми разрешений на строительство жилого комплекса, однако суд не нашел для оснований для удовлетворения иска.



Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматриваются иски о признании банкротами двух ЖСК, близких к ГК «Классик»: «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Инициаторами дел об их банкротстве являются бывшие пайщики. Около 700 человек не получили вложенные средства после выхода из кооперативов. Остальные участники ЖСК считают, что сейчас у кооперативов нет денег из-за компании «Классик» — девелопера всего проекта.