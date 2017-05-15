Подано заявление о банкротстве ООО «Компаунд Живаго»
В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании ООО «Компаунд Живаго» банкротом. Иск, который принят к производству 11 мая, подала Алена Григорьева.
В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании ООО «Компаунд Живаго» банкротом. Иск, который принят к производству 11 мая, подала Алена Григорьева.
По информации суда, госпожа Григорьева подала заявление о признании банкротом гражданина или индивидуального предпринимателя.
Чистый убыток «Компаунд Живаго» в 2015 году составил 18,734 млн руб., в 2014 году он составлял 1,3 млн руб. В этом году компания уже выступила ответчиком на сумму в 467,3 тыс. руб.
Напомним, ООО «Компаунд Живаго» входит в ГК «Классик», занимается строительством жилого квартала в
Отметим, что сейчас в арбитражном суде рассматриваются иски о признании банкротами двух ЖСК, близких к ГК «Классик»: «Триумф. Квартал 2» и «Триумф. Квартал 2. Вторая очередь». Инициаторами дел об их банкротстве являются бывшие пайщики. Около 700 человек не получили вложенные средства после выхода из кооперативов. Остальные участники ЖСК считают, что сейчас у кооперативов нет денег