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14:01 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусские предприятия в прошлом месяце резко сократили покупку валюты

По данным Национального банка РБ, субъекты хозяйствования — резиденты РБ в апреле текущего года незначительно снизили предложение валюты и одновременно резко сократили спрос на нее, в результате чего предприятия стали чистыми продавцами валюты.

Источник: Ежедневник.by

Объем продажи валюты белорусскими предприятиями снизился в апреле по сравнению с мартом всего на 22 млн долларов и составил 1,5 млрд долларов. Это не похоже на апрель прошлого года, когда объем продажи вырос, но находился на намного более низком уровне (1,382 млн долларов), пишет select.by.

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А объем покупки валюты белорусскими предприятиями в апреле текущего года сократился на 212,7 млн долларов по сравнению с мартом и составил 1,375 млрд долларов. Это также существенно выше, чем в апреле 2016 года, когда данный параметр равнялся 1,266 млрд долларов.

В результате субъекты хозяйствования — резиденты РБ в апреле продали валюты на 125,7 млн долларов больше, чем купили, хотя в марте они купили валюты больше, чем продали, на 65 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ, в отличие от резидентов, в апреле увеличили объемы приобретения валюты: на 18,9 — до 26 млн долларов. А объем продажи ими валюты вырос всего на 4 млн долларов и достиг 45,7 млн долларов. В результате нерезиденты в апреле реализовали на внутреннем рынке РБ валюты в чистом выражении на 19,7 млн долларов, что существенно ниже, чем в марте, когда чистые продажи равнялись 34,6 млн долларов. Но это близко к данным за апрель 2016 года, когда нерезидентами было реализовано 16,1 млн долларов.

В целом за январь—апрель текущего года субъекты хозяйствования — резиденты РБ реализовали в чистом выражении валюты на 114,9 млн долларов, тогда как субъекты хозяйствования — резиденты РБ — на 42,4 млн долларов.

Основной объем сделок с валютами белорусские предприятия совершали на внебиржевом рынке. На Белорусской валютно-фондовой бирже в основном продавалась валюта экспортерами в рамках ее обязательно продажи. А именно, на БВФБ было продано за январь—апрель валюты на 1 564,6 млн долларов, из которых в рамках обязательной продажи было реализовано валюты на 1 527 млн долларов.

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