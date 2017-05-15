Белорусские предприятия в прошлом месяце резко сократили покупку валюты

Объем продажи валюты белорусскими предприятиями снизился в апреле по сравнению с мартом всего на 22 млн долларов и составил 1,5 млрд долларов. Это не похоже на апрель прошлого года, когда объем продажи вырос, но находился на намного более низком уровне (1,382 млн долларов), пишет select.by.

А объем покупки валюты белорусскими предприятиями в апреле текущего года сократился на 212,7 млн долларов по сравнению с мартом и составил 1,375 млрд долларов. Это также существенно выше, чем в апреле 2016 года, когда данный параметр равнялся 1,266 млрд долларов.

В результате субъекты хозяйствования — резиденты РБ в апреле продали валюты на 125,7 млн долларов больше, чем купили, хотя в марте они купили валюты больше, чем продали, на 65 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — нерезиденты РБ, в отличие от резидентов, в апреле увеличили объемы приобретения валюты: на 18,9 — до 26 млн долларов. А объем продажи ими валюты вырос всего на 4 млн долларов и достиг 45,7 млн долларов. В результате нерезиденты в апреле реализовали на внутреннем рынке РБ валюты в чистом выражении на 19,7 млн долларов, что существенно ниже, чем в марте, когда чистые продажи равнялись 34,6 млн долларов. Но это близко к данным за апрель 2016 года, когда нерезидентами было реализовано 16,1 млн долларов.

В целом за январь—апрель текущего года субъекты хозяйствования — резиденты РБ реализовали в чистом выражении валюты на 114,9 млн долларов, тогда как субъекты хозяйствования — резиденты РБ — на 42,4 млн долларов.