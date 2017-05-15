S7 и «Толмачёво» будут развивать хаб в Новосибирске

S7 Airlines и «Толмачёво» будут развивать хаб в Новосибирске, сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорт Толмачево».

11 мая S7 Airlines и аэропорт Толмачёво провели совместную пресс-конференцию, посвященную программе развития межрегиональных перевозок и транспортной доступности городов Сибири.

Генеральный директор S7 Group Антон Ерёмин рассказал о программе развития региональных авиаперевозок авиакомпании, особенностями которой является активное использование новосибирского аэропорта в качестве стыковочного узла на маршрутах между городами юга России, Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии и применение нового типа региональных самолетов Embraer 170.

По этой программе S7 Airlines будет выполнять рейсы по направлениям Тюмень, Салехард, Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Ноябрьск Омск, Абакан и другим.

«Embraer 170 — самолёт оптимальной ёмкости для таких рейсов. Он рассчитан на перевозку 78 пассажиров. С его помощью мы в летний сезон открываем большое количество новых направлений из Новосибирска, которые органично дополняют нашу маршрутную сеть. Составляя расписание, мы учитывали удобные стыковки в Новосибирске, чтобы пассажиры из этих городов могли получить доступ к российским и зарубежным городам маршрутной сети S7 Airlines», — отметил Ерёмин.