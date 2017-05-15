«Новосибречпорт» продолжил продажу техники

«Новосибирский речной порт» продолжил распродажу принадлежащего ему имущества, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 12 единиц техники были реализованы в общей сложности за 39,69 млн руб.

Согласно сообщению, ОАО «Новосибречпорт» заключило сделку купли-продажи с ООО УК «Магистраль». В числе проданных активов два теплохода, а также плавучие краны, баржи и толкачи-буксиры.

Ранее, как сообщали Sibnovosti.ru, «Новосибречпорт» продал «Томской судоходной компании» еще 12 единиц техники за 38,86 млн руб. Тогда речь в сообщении о сделке шла о семи баржах, трех толкачах-буксирах, очистной станции и вспомогательном судне.

Сегодня, 15 мая, состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «Новосибречпорт». В его решениях указывается на отсутствие у компании чистой прибыли в 2016 году.