«Новосибречпорт» продолжил продажу техники
«Новосибречпорт» заключило сделку
«Новосибречпорт» заключило сделку
«Новосибирский речной порт» продолжил распродажу принадлежащего ему имущества, следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 12 единиц техники были реализованы в общей сложности за 39,69 млн руб.
Согласно сообщению, ОАО «Новосибречпорт» заключило сделку
Ранее, как сообщали Sibnovosti.ru, «Новосибречпорт» продал «Томской судоходной компании» еще 12 единиц техники за 38,86 млн руб. Тогда речь в сообщении о сделке шла о семи баржах, трех
Сегодня, 15 мая, состоялось общее годовое собрание акционеров ОАО «Новосибречпорт». В его решениях указывается на отсутствие у компании чистой прибыли в 2016 году.