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16:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области откроют участок трассы М-4 «Дон» от Батайска до Кубани

19 мая в 13 часов в Ростовской области состоится открытие участка трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах.

Добавим, планируется, что этот участок сделают платным.

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