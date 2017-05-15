В Ростовской области откроют участок трассы М-4 «Дон» от Батайска до Кубани
19 мая в 13 часов в Ростовской области состоится открытие участка трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр.
19 мая в 13 часов в Ростовской области состоится открытие участка трассы М-4 «Дон» с 1091 по 1119 километр.
Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель правления компании «Автодор» Сергей Кельбах.
Добавим, планируется, что этот участок сделают платным.