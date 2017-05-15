Екатеринбургская мельница пошла под бульдозер
Сносят пристрой советских времен.
Сносят пристрой советских времен.
На территории Симановской мельницы, где УГМК строит «Макаровский квартал», начался демонтаж крыши одного из поздних пристроев на Олимпийской набережной. Как пояснили «Уралинформбюро» в
Так УГМК планирует вписать Симановскую мельницу в ансамбль ЖК «Макаровский квартал» (фото: ugmk.com).
Демонтируемый пристрой не представляет исторической ценности — он был возведен уже в советское время. Согласно государственной
Проект реставрации и приспособления помещений Симановской мельницы предусматривает демонтаж двух поздних пристроев — обозначенных литерами У8 и У4. Впрочем, провести четкую хронологическую границу по зданию мельницы довольно сложно: как признается сама Татьяна Маевская, здание за годы эксплуатации неоднократно перестраивалось, а историческое мукомольное оборудование полностью утрачено. Впрочем, верхний этаж мельницы действительно представляет из себя более позднюю постройку, подтвердила
«Проход к зданию лаборатории здесь, конечно, должен быть, — считает глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин, — Другой вопрос, за счет чего он будет сделан: за счет
Мельница Симанова, также известная как Макаровская, начала строиться в 80-х годах XIX века на деньги тогдашнего городского головы, купца Ильи Симанова. На ней стояло самое передовое по тем временам оборудование, включая паровые двигатели, гидротурбины и химлабораторию. После своего банкротства Симанов был вынужден продать мельницу конкурентам — братьям Макаровым. После революции мельница была национализирована, до 2014 года на ее площадях размещался Екатеринбургский мукомольный завод. В июне 2015 года градсовет Екатеринбурга рассмотрел проект