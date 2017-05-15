Екатеринбургская мельница пошла под бульдозер

На территории Симановской мельницы, где УГМК строит «Макаровский квартал», начался демонтаж крыши одного из поздних пристроев на Олимпийской набережной. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании, строители освобождают проход к зданию лаборатории мельницы — охраняемой части памятника, которую хотят вписать в архитектурный ансамбль будущего жилого комплекса.

Так УГМК планирует вписать Симановскую мельницу в ансамбль ЖК «Макаровский квартал» (фото: ugmk.com).

Демонтируемый пристрой не представляет исторической ценности — он был возведен уже в советское время. Согласно государственной историко-культурной экспертизе, выполненной в ноябре 2016 года архитектором-реставратором из Челябинска Татьяной Маевской, объектом охраны признаны элементы здания мельницы, сформировавшиеся до 1908 года.

Проект реставрации и приспособления помещений Симановской мельницы предусматривает демонтаж двух поздних пристроев — обозначенных литерами У8 и У4. Впрочем, провести четкую хронологическую границу по зданию мельницы довольно сложно: как признается сама Татьяна Маевская, здание за годы эксплуатации неоднократно перестраивалось, а историческое мукомольное оборудование полностью утрачено. Впрочем, верхний этаж мельницы действительно представляет из себя более позднюю постройку, подтвердила архитектор-градостроитель Марина Сахарова.

«Проход к зданию лаборатории здесь, конечно, должен быть, — считает глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин, — Другой вопрос, за счет чего он будет сделан: за счет какого-то новодела либо за счет использования элементов самой мельницы. Если они уже снимают крышу с этого участка, значит, решили избавить от всех пристроек и оставить только историческую часть мельницы». По мнению Вяткина, такой подход к использованию территории больше смахивает на крохоборство: «Ведь корпуса мельницы, построенные в советское время, тоже были сделаны в стилистике исторического здания. Застройщик мог бы сделать более красивый жест в строну города, оставив их на месте».