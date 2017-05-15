Свердловским депутатам предложили переписать бюджет

Глава свердловского минфина Галина Кулаченко 15 мая отчиталась перед депутатами про исполнение бюджета первом квартале. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», в правительстве заявили о перевыполнении планов по доходам, связав это с положительной динамикой экономики в целом и успешной работой правительства в частности, предположив, что имеющиеся тенденции позволяют надеяться на дополнительные средства для соцрасходов.

По словам министра, в целом за первый квартал бюджет получил 42,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — это на 6,2 млрд рублей или 17,1% больше, чем в прошлом году. Из них налог на прибыль принес 19,2 млрд рублей, НДФЛ — 13,4 млрд рублей. Как отметила Галина Кулаченко, сложилось сразу несколько факторов — позитивные тенденции в макроэкономике и успешная совместная работа региональных властей с федеральными по повышению доходности бюджета. Кроме того, в нескольких отраслях выросли зарплаты, в частности это касается спорта, культуры, торговли и добычи полезных ископаемых, а также на обрабатывающих производствах.

В то же время, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков потребовал разобраться с пивоварами — он напомнил, что после долгих обсуждений представители отрасли получили поддержку со стороны правительства в обмен на обязательство не снижать свои объемы, но падение сборов по акцизам с продажи пива показали, что это обязательство не выполняется.