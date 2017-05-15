Свердловским депутатам предложили переписать бюджет
Минфин нашел повод для оптимизма.
Минфин нашел повод для оптимизма.
Глава свердловского минфина Галина Кулаченко 15 мая отчиталась перед депутатами про исполнение бюджета первом квартале. Как передает корреспондент «АиФ-Урал», в правительстве заявили о перевыполнении планов по доходам, связав это с положительной динамикой экономики в целом и успешной работой правительства в частности, предположив, что имеющиеся тенденции позволяют надеяться на дополнительные средства для соцрасходов.
По словам министра, в целом за первый квартал бюджет получил 42,7 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов — это на 6,2 млрд рублей или 17,1% больше, чем в прошлом году. Из них налог на прибыль принес 19,2 млрд рублей, НДФЛ — 13,4 млрд рублей. Как отметила Галина Кулаченко, сложилось сразу несколько факторов — позитивные тенденции в макроэкономике и успешная совместная работа региональных властей с федеральными по повышению доходности бюджета. Кроме того, в нескольких отраслях выросли зарплаты, в частности это касается спорта, культуры, торговли и добычи полезных ископаемых, а также на обрабатывающих производствах.
В то же время, председатель бюджетного комитета Владимир Терешков потребовал разобраться с пивоварами — он напомнил, что после долгих обсуждений представители отрасли получили поддержку со стороны правительства в обмен на обязательство не снижать свои объемы, но падение сборов по акцизам с продажи пива показали, что это обязательство не выполняется.
Ранее, в рамках заседания совета заксобрания, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина заявила, что дополнительно собранные средства сверх налогового плана позволят вернуться к финансированию социальных статей бюджета, которые ранее были отложены