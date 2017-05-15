Заморозки нанесли плодово-ягодным культурам Крыма ущерб до 200 млн руб — власти

Он подчеркнул, что непосредственный урон нанесли заморозки 26 и 27 апреля.

«У нас уже собрана вся информация. Общая по Крыму (сумма убытков) на площади 2 тысячи 221 гектар составляет 188 миллионов рублей», — сказал Рюмшин на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, в основном пострадали предприятия в Нижнегорском, Первомайском и Красногвардейском районах. В их числе совхозы «Весна», «Победа» (убытки 40 и 45 миллионов рублей), предприятия «Днепр», «Правда», «Чистый камень», «Заря Агро» (общая сумма 16 миллионов рублей).

Наибольший урон, как отметил Рюмшин, понесла «Крымская фруктовая компания».

«Яблоня, черешня, груша, вишня, земляника на площади тысяча гектар — от 70 до 100%, 85 миллионов (рублей убытка)», — подчеркнул министр.