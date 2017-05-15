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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

В московском метро меняется начальник

Как стало известно «Ъ», в ГУП «Московский метрополитен» в ближайшее время сменится начальник. Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, переходит в РЖД курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в ГУП «Московский метрополитен» в ближайшее время сменится руководство. Дмитрий Пегов, руководивший подземкой с 2014 года, переходит в РЖД курировать пассажирские перевозки. Его место займет первый замначальника метро Виктор Козловский.

О смене руководства столичной подземки «Ъ» рассказал источник в ГУП «Московский метрополитен». Дмитрий Пегов, возглавлявший структуру с 2014 года, переходит на работу в РЖД, где будет курировать и развивать блок пассажирских перевозок. Его кресло займет первый заместитель Виктор Козловский.

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По словам источника «Ъ», освобождение от должности господина Пегова «согласовано всеми сторонами»: документы на данный момент находятся на подписании, они должны быть подписаны до конца месяца, после чего и произойдет официальный переход. «Дмитрий Пегов уходит на повышение, никаких конфликтов интересов тут нет», — пояснил собеседник «Ъ». В ОАО РЖД переход господина Пегова не комментируют.

Напомним, что в июле 2014 года столичные власти отправили в отставку главу метрополитена Ивана Беседина. Решение было связано с аварией в метро, происшедшей 15 июля того года: тогда три вагона сошли с рельсов, в результате чего 23 человека погибли, а еще 217 граждан пострадали. На место господина Беседина был назначен выходец из РЖД Дмитрий Пегов, руководивший в госмонополии дирекцией скоростного сообщения компании.

«Правление Дмитрия Пегова я бы оценил на твердую “четверку”, — считает глава общественной организации “Союз пассажиров” Кирилл Янков.— У него есть, безусловно, определенные достижения. Например, при нем существенно повысилась техническая надежность метро. С другой стороны, именно при Дмитрии Пегове началась практика закрытия целых участков линий на выходные для ремонта — раньше такого не было». Господин Янков заметил, что назначение железнодорожников в метрополитен «имеет свои плюсы и минусы». «Технологии работы вроде и близкие, но экономика и социальные функции совсем разные», — отметил он.

Иван Буранов

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