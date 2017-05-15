Молдаване, работавшие в Италии, смогут получать пенсию этой страны на родине

Патронат при Торгово-промышленной палате Италии (ТППИ) в Кишиневе бесплатно предоставляет консультации и помощь в социальном страховании.

Как сообщили его представители, патронат специально создан для оказания помощи молдавским гражданам, которые попадают в сложную ситуацию по возвращению домой из-за незнания законов о социальном страховании.

«Молдаване, достигшие 66 лет и 7 месяцев — пенсионный возраст, установленный на 2017 г., могут получать итальянскую пенсию в Молдове. Размер пенсии зависит от времени, в течение которого работающий платил соцвзносы. Заявление на получение пенсии подается только по истечению трудового договора, но до прибытия в Молдову. Житель Молдовы, получивший пенсию, не может продолжать работу в Италии, иначе она будет аннулирована», объяснили представители ТППИ. По данным Национальной кассы соцстрахования, итальянскую пенсию уже получают около 200 граждан РМ. Согласно статистике Министерства иностранных дел и европейской интеграции, более 142 тыс. молдаван трудоустроены в Италии, часть из которых планируют завершить работу и вернуться домой.