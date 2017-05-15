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15:51 (мск), источник: Ежедневник.by

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в текущем году на 0,4 процента

Структурные недостатки и сжатие внутреннего спроса могут стать причиной спада белорусской экономики в этом году.

Источник: Ежедневник.by

Об этом заявил экономист белорусского офиса Всемирного банка Кирилл Гайдук на брифинге в Минске.

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ВВП Беларуси в 2017 году может снизиться на 0,4%. Кирилл Гайдук это объяснил имеющимися структурными недостатками и сжатием внутреннего спроса, пишет TUT.BY.

Финансовая поддержка со стороны правительства России окажет лишь временное влияние на решение внутренних и внешних дисбалансов.

По прогнозам экспертов Всемирного банка, выход Беларуси на траекторию экономического роста возможен в 2018 году. «Белорусская экономика может вырасти на 0,7%», — говорится в обзоре ВБ. Прогноз на 2019 год — плюс 1,2%.

В прошлом году аналитики Всемирного банка прогнозировали, что в Беларуси в 2017 году ВВП упадет на 1%.

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