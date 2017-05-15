ПЗСП начал заселение второй части жилого дома на улице Целинной
ПЕРМЬ, 15 мая, ФедералПресс. Первые новоселы получили ключи от квартир в жилом доме по улице Целинная, 57. Этот дом является частью большого жилкомплекса от АО «ПЗСП» в микрорайоне
ПЕРМЬ, 15 мая, ФедералПресс. Первые новоселы получили ключи от квартир в жилом доме по улице Целинная, 57. Этот дом является частью большого жилкомплекса от АО «ПЗСП» в микрорайоне
Наружные стены дома выполнены из экологически чистого газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Как известно, газобетон обеспечивает комфортную теплоизоляцию: зимой в домах этой серии тепло, летом — прохладно.
В квартирах выполнена отделка, у дома предусмотрена благоустроенная территория. На ней в дальнейшем разместятся автопарковка и детская площадка.
«Когда принималось решение о покупке квартиры, для меня как мамы в первую очередь были важны надежность и хорошая репутация застройщика. Считаю, что компания ПЗСП этим критериям соответствует. Я получила положительные отзывы о качестве жилья и от многих знакомых, которые также приобрели квартиры у предприятия. Значимо и то, что у дома предусмотрена территория, на которой будут обустроены и автостоянка, и детская площадка», — рассказала будущая жительница дома Анна Ильина.
Приемка квартир началась 10 мая, она будет проходить по будням с 9 до 15.30. Специалисты ПЗСП ждут будущих жильцов для вручения ключей и оформления акта