ПЗСП начал заселение второй части жилого дома на улице Целинной

Наружные стены дома выполнены из экологически чистого газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Как известно, газобетон обеспечивает комфортную теплоизоляцию: зимой в домах этой серии тепло, летом — прохладно.

В квартирах выполнена отделка, у дома предусмотрена благоустроенная территория. На ней в дальнейшем разместятся автопарковка и детская площадка.

«Когда принималось решение о покупке квартиры, для меня как мамы в первую очередь были важны надежность и хорошая репутация застройщика. Считаю, что компания ПЗСП этим критериям соответствует. Я получила положительные отзывы о качестве жилья и от многих знакомых, которые также приобрели квартиры у предприятия. Значимо и то, что у дома предусмотрена территория, на которой будут обустроены и автостоянка, и детская площадка», — рассказала будущая жительница дома Анна Ильина.