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15:01 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ПЗСП начал заселение второй части жилого дома на улице Целинной

ПЕРМЬ, 15 мая, ФедералПресс. Первые новоселы получили ключи от квартир в жилом доме по улице Целинная, 57. Этот дом является частью большого жилкомплекса от АО «ПЗСП» в микрорайоне Вышка-II. Он представляет собой фирменную серию предприятия — Э-600, сообщает пресс-служба компании.

Наружные стены дома выполнены из экологически чистого газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Как известно, газобетон обеспечивает комфортную теплоизоляцию: зимой в домах этой серии тепло, летом — прохладно.

В квартирах выполнена отделка, у дома предусмотрена благоустроенная территория. На ней в дальнейшем разместятся автопарковка и детская площадка.

«Когда принималось решение о покупке квартиры, для меня как мамы в первую очередь были важны надежность и хорошая репутация застройщика. Считаю, что компания ПЗСП этим критериям соответствует. Я получила положительные отзывы о качестве жилья и от многих знакомых, которые также приобрели квартиры у предприятия. Значимо и то, что у дома предусмотрена территория, на которой будут обустроены и автостоянка, и детская площадка», — рассказала будущая жительница дома Анна Ильина.

Приемка квартир началась 10 мая, она будет проходить по будням с 9 до 15.30. Специалисты ПЗСП ждут будущих жильцов для вручения ключей и оформления акта приема-передачи квартиры. В первые две недели заселения обязательна предварительная запись по тел. 8 (800) 300−79−77 или на сайте компании ПЗСП.

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