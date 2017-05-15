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15:00 (мск), источник: РИА Новости

Крым в ближайшее время станет международной круглогодичной здравницей

ЯЛТА, 14 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Крым в ближайшее время, несмотря на санкции, станет не только круглогодичной всероссийской, но и международной здравницей, заявил в пятницу заместитель постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Леонид Ежов.

Источник: РИА "Новости"

«Крым имеет большой потенциал, сюда постоянно приезжают гости, регионом постоянно интересуются, а существующие санкции уже никого не волнуют», — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) «Актуальные вопросы внутреннего туризма».

«Все прекрасно понимают, что в ближайшее время Крым станет не только всероссийской здравницей, но и международной здравницей. Под это заложен очень большой потенциал, который в ближайшее время будет только расти», — отметил Ежов.

Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк доложил, что, по данным Федеральной пограничной службы, в 2016 году на лечение в Крым приехали представители 64 стран мира, несмотря на санкции.

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