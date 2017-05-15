Крым в ближайшее время станет международной круглогодичной здравницей

«Крым имеет большой потенциал, сюда постоянно приезжают гости, регионом постоянно интересуются, а существующие санкции уже никого не волнуют», — сказал он, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) «Актуальные вопросы внутреннего туризма».

«Все прекрасно понимают, что в ближайшее время Крым станет не только всероссийской здравницей, но и международной здравницей. Под это заложен очень большой потенциал, который в ближайшее время будет только расти», — отметил Ежов.