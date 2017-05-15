На подготовку к отопительному сезону в Новосибирской области направят 2,3 млрд рублей
Это почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне.
Это почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне.
НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти и коммунальные предприятия направят на подготовку Новосибирской области к отопительному сезону 2017−2018 годов около 2,3 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт тепловых сетей и котельных, сообщила
«На подготовку к отопительному периоду 2017−2018 годов планируется направить 2 млрд 286 млн рублей за счет средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, на формирование аварийного запаса
На эти средства, в частности, запланированы замена и капитальный ремонт 106 котлов, 99 км тепловых и 119 км водопроводных сетей. В целом в Новосибирской области к следующему отопительному периоду планируется подготовить более 15,7 тыс. жилых домов, пять ТЭЦ, 1,2 тыс. котельных, 4 тыс. км тепловых и 10 тыс. км водопроводных сетей. Кроме того, запланировано приобретение и установка на коммунальных котельных 12 стационарных источников резервного электроснабжения, 51 установки химводоподготовки. Работы начнутся сразу после завершения гидравлических испытаний.
Сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона и. о. министра
Как ранее сообщал ТАСС, на подготовку к отопительному сезону 2016−2017 годов было направлено 3,8 млрд руб. (на 300 млн руб. больше, чем в 2015 году).