На подготовку к отопительному сезону в Новосибирской области направят 2,3 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти и коммунальные предприятия направят на подготовку Новосибирской области к отопительному сезону 2017−2018 годов около 2,3 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем в прошлом сезоне. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт тепловых сетей и котельных, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

«На подготовку к отопительному периоду 2017−2018 годов планируется направить 2 млрд 286 млн рублей за счет средств местных бюджетов и коммунальных предприятий, на формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов — 130 млн рублей», — говорится в сообщении.

На эти средства, в частности, запланированы замена и капитальный ремонт 106 котлов, 99 км тепловых и 119 км водопроводных сетей. В целом в Новосибирской области к следующему отопительному периоду планируется подготовить более 15,7 тыс. жилых домов, пять ТЭЦ, 1,2 тыс. котельных, 4 тыс. км тепловых и 10 тыс. км водопроводных сетей. Кроме того, запланировано приобретение и установка на коммунальных котельных 12 стационарных источников резервного электроснабжения, 51 установки химводоподготовки. Работы начнутся сразу после завершения гидравлических испытаний.

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве региона и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик сообщила, что отопительный сезон 2016−2017 годов прошел в штатном режиме, аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения более суток не зафиксировано. «Возникавшие дефекты, которых за прошедший период было зафиксировано на 3% меньше, чем в предыдущем году, носили локальный характер и устранялись в течение суток. Запасы топлива на электростанциях и котельных коммунальных предприятий в течение всего отопительного периода позволили обеспечить нормативное теплоснабжение населения, социальных и промышленных объектов», — приводит пресс-служба слова Макавчик.

Как ранее сообщал ТАСС, на подготовку к отопительному сезону 2016−2017 годов было направлено 3,8 млрд руб. (на 300 млн руб. больше, чем в 2015 году).