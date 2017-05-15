Метро: Козловский станет новым начальником столичной подземки

«Новым начальником столичного метрополитена станет В. Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Д. Пегова, который будет курировать пассажирский блок в ОАО «РЖД», — пояснили в пресс-службе.

«Свою трудовую деятельность 56-летний Козловский начал с 17 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел полный путь железнодорожника — от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. За это время В. Козловский не раз был отмечен наградами, в том числе благодарностью президента ОАО “РЖД”, медалью “За труд и верность”, благодарностью мэра Москвы. С сентября 2014 г. он занял должность первого заместителя начальника Московского метрополитена и был погружен во все процессы, происходящие на главной транспортной артерии столицы. Козловский контролировал основной участок — работу служб движения и инфраструктуры. Все это время пользовался безусловным авторитетом у трудового коллектива», — отметили в пресс-службе.

В метро подчеркнули, что под руководством Козловского удалось за короткий срок запустить дополнительные поезда в час пик, тем самым сократив интервалы их движения. Кроме того, благодаря В. Козловскому на линии столичного метро вышел отечественный поезд нового поколения «Москва».

«Козловский — профессионал высочайшего класса, который всю свою трудовую жизнь посвятил железнодорожному транспорту. Он до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным», — прокомментировал назначение доктор технических наук, профессор, ректор Московского государственного университета путей сообщения Борис Левин.