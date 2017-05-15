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15:14 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Метро: Козловский станет новым начальником столичной подземки

Новым начальником столичного метрополитена станет Виктор Козловский, который ранее занимал должность первого заместителя начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Источник: Агентство «Москва»

«Новым начальником столичного метрополитена станет В. Козловский. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника московской подземки Д. Пегова, который будет курировать пассажирский блок в ОАО «РЖД», — пояснили в пресс-службе.

В метрополитене отметили, что вся профессиональная деятельность Козловского была связана с железнодорожным транспортом.

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«Свою трудовую деятельность 56-летний Козловский начал с 17 лет. После окончания Московского института железнодорожного транспорта он получил специальность инженера путей сообщения и прошел полный путь железнодорожника — от дежурного по станции до первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. За это время В. Козловский не раз был отмечен наградами, в том числе благодарностью президента ОАО “РЖД”, медалью “За труд и верность”, благодарностью мэра Москвы. С сентября 2014 г. он занял должность первого заместителя начальника Московского метрополитена и был погружен во все процессы, происходящие на главной транспортной артерии столицы. Козловский контролировал основной участок — работу служб движения и инфраструктуры. Все это время пользовался безусловным авторитетом у трудового коллектива», — отметили в пресс-службе.

В метро подчеркнули, что под руководством Козловского удалось за короткий срок запустить дополнительные поезда в час пик, тем самым сократив интервалы их движения. Кроме того, благодаря В. Козловскому на линии столичного метро вышел отечественный поезд нового поколения «Москва».

«Козловский — профессионал высочайшего класса, который всю свою трудовую жизнь посвятил железнодорожному транспорту. Он до нюансов знает все основные технологические процессы, которые происходят в московском метро. Это опытный руководитель, при котором столичный метрополитен будет продолжать совершенствоваться, станет еще более комфортным и безопасным», — прокомментировал назначение доктор технических наук, профессор, ректор Московского государственного университета путей сообщения Борис Левин.

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