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15:16 (мск), источник: Коммерсантъ

С начала года новую работу в Перми нашли 1194 человека

Уровень регистрируемой безработицы в Перми на начало мая составил 0,69% к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю (в 1,38%), сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала года центр занятости населения Перми трудоустроил 4141 человека, большинство из них — 1194 человека — на постоянную работу, остальные приняли участие в программах временного трудоустройства.

В начале мая в банке вакансий находилось 6671 свободное место, из них 41,7% — по рабочим специальностям.

Услуги по профориентации получили 4627 человек, 323 безработных пермяка воспользовались услугой по психологической поддержке, 451 соискатель — услугой по социальной адаптации на рынке труда. Направлены на профессиональное обучение 576 человек из числа безработных, а также 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 39 незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

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