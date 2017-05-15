С начала года новую работу в Перми нашли 1194 человека

С начала года центр занятости населения Перми трудоустроил 4141 человека, большинство из них — 1194 человека — на постоянную работу, остальные приняли участие в программах временного трудоустройства.

В начале мая в банке вакансий находилось 6671 свободное место, из них 41,7% — по рабочим специальностям.

Услуги по профориентации получили 4627 человек, 323 безработных пермяка воспользовались услугой по психологической поддержке, 451 соискатель — услугой по социальной адаптации на рынке труда. Направлены на профессиональное обучение 576 человек из числа безработных, а также 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 39 незанятых пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность.