В бюджет Казани на 2017 год внесены изменения

По словам начальника Финансового управления Исполкома Радика Шафигуллина, внесение изменений в бюджет этого года обусловлено планируемым поступлением средств в сумме 14 млн 777 тысяч рублей из бюджета Татарстана на проведение мероприятий по организации и подготовке к Кубку конфедераций. Предложено дополнить перечень субсидий, выделяемых из бюджета города, субсидией и на эти цели.

C учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета составит 19 млрд 722 млн 393 тыс.рублей, а расходов — 21 млрд 55 млн 84 тыс. рублей.