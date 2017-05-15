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15:47 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В бюджет Казани на 2017 год внесены изменения

(Город Казань KZN.RU, 15 мая, Зиля Гайфи). Внесение изменений в бюджет Казани на 2017 год одобрили на внеочередной XVI сессии депутаты Казанской городской Думы. Заседание в Исполкоме города провел мэр Казани Ильсур Метшин.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По словам начальника Финансового управления Исполкома Радика Шафигуллина, внесение изменений в бюджет этого года обусловлено планируемым поступлением средств в сумме 14 млн 777 тысяч рублей из бюджета Татарстана на проведение мероприятий по организации и подготовке к Кубку конфедераций. Предложено дополнить перечень субсидий, выделяемых из бюджета города, субсидией и на эти цели.

C учетом внесенных изменений прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета составит 19 млрд 722 млн 393 тыс.рублей, а расходов — 21 млрд 55 млн 84 тыс. рублей.

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