Крым изучит рентабельность портов после открытия моста через пролив

По его словам, на модернизацию портовой инфраструктуры предусмотрены миллиардные вложения.

«Вариант дальнейшего использования этих портов в связи с тем, что откроется наша гордость — Керченский мост, и мы понимаем, что основной поток грузов все-таки пойдет по этому транспортному переходу, для нас есть неопределенность», — сказал Нахлупин на заседании президиума крымского парламента.

По его словам, вопрос уже поставлен в министерстве транспорта РФ. «На сегодня ни один инвестор не может обеспечить грузооборота», — подчеркнул крымский вице-премьер.

Глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что вопрос еще предстоит проработать. «Это сложный вопрос. Его нужно обсуждать», — подчеркнул Константинов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.