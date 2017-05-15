Доллар на черном рынке неожиданно подорожал и в покупке, и в продаже
На небанковском рынке в понедельник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,31 грн, продать — по 26,38 грн.
На небанковском рынке в понедельник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,31 грн, продать — по 26,38 грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.
При этом официальный курс Нацбанка Украины на 15 мая вырос на 4 копейки и составляет 26,47 грн/доллар.