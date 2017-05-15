Доллар на черном рынке неожиданно подорожал и в покупке, и в продаже

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с пятницей курс американской валюты в покупке вырос на 4 копейки, а в продаже — на 3 копейки. 12 мая доллар предлагали купить по 26,27 грн, продать — по 26,35 грн.