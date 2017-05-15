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18:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Газон стадиона «Санкт-Петербург» прошьют нитками для уменьшения износа

Траву на поле должны прорастить к началу Кубка конфедераций.

Источник: РИА "Новости"

Газон арены «Санкт-Петербург» прошьют синтетическими нитками, сообщает DP.RU. Технология позволит стабилизировать грунт и уменьшить износ поля во время матчей.

Сначала прошивку испробуют на небольшом участке поля. Нитями укрепят корневую систему газона. В течение нескольких дней специалисты будут наблюдать за эффективностью технологии и ростом травы на стадионе. В случае положительных результатов синтетическими нитями прошьют газон по всей площади, а траву будут проращивать до начала Кубка конфедераций. Если принятые меры не дадут результатов, будет рассмотрен вопрос о приобретении для стадиона рулонного газона.

Ранее недовольство качеством поля на стадионе «Санкт-Петербург» высказывали представители футбольного клуба «Зенит» и эксперты ФИФА.

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