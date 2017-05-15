Власти проверят законность построек в зоне реки Темерник
Все незаконные постройки в водоохранной зоне реки Темерник должны выявить уже до конца года. Такую цель поставили на совещании по реабилитации водоема.
Все незаконные постройки в водоохранной зоне реки Темерник должны выявить уже до конца года. Такую цель поставили на совещании по реабилитации водоема.
Представители власти и общественники обсудили, что нужно для очистки притока Дона.
Первый шаг — оценить состояние гидротехнических сооружений на территории реки, эти работы должны закончить осенью. Другая задача — оценить возможность подпитки и промывки реки.