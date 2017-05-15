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16:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Власти Ростова не успеют закончить ремонт набережной к ЧМ-2018

Власти Ростова не закончат полностью реконструкцию городской набережной до проведения игр ЧМ-2018. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы начали в 2011 году, дальше вся работа по уборке была растянута на 4 года. Сейчас у нас есть полтора года до ЧМ-2018, но часть работ запланирована и после него, мы останавливаться не собираемся», — сказал глава Ростовской области.

По словам Василия Голубева, на набережной есть объекты, которые выглядят неприглядно, однако о каких строениях речь, он не уточнил. Сроки завершения работ по набережной губернатор также не озвучил.

Напомним, на днях глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв рассказал, что корпорация «Газпром» готова профинансировать работы по продлению ростовской набережной до переулка Державинского. На эти цели компания может потратить 682 млн руб. Также в планах городских властей — провести реновацию памятника архитектуры «Парамоновские склады», реконструкцию кинотеатра «Прибой», построить часовню «Южные врата России» и строительство «Выставочного павильона» на месте бывшего «Дома Союза художников» (сейчас там находится клумба).

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