Власти стремятся к минимуму потерь в туризме при строительстве «Тавриды»

Министр выступил в понедельник на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) «Актуальные вопросы внутреннего туризма» в Ялте.

«У нас много проблем, которые мы не скрываем. Глава республики Сергей Аксенов говорит, что если мы обманем туристов, то это будет худшее из того, что мы можем сделать», — рассказал Стрельбицкий.

Он считает, что строительство федеральной автотрассы «Таврида» от Керчи через Симферополь в Севастополь неизбежно создаст неудобства туристам, однако нужно добиваться, чтобы они были минимальными. «Сочи к Олимпиаде строили семь лет, в то время турпоток падал, но мы не можем себе этого позволить. Мало того, что от туризма зависит экономика Крыма, мало того, что это сыграет на руку нашим недоброжелателям, но мы не можем этого допустить априори. Мы будем стремиться к тому, что если в результате этого строительства появятся потери в туризме, то они должны быть минимальными», — заявил министр.

«Крымчане благодарят тех, кто подарил санкции. Благодаря им к нам приехал тот турист, которого мы не видели в Крыму со времен Советского Союза. Это требовательный турист, который обласкан зарубежными курортами», — пояснил он.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Ранее озвучивалось, что предельная стоимость «Тавриды» составляет 138,9 миллиарда рублей.