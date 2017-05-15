Туристическая общественность выступает против курортного сбора в Крыму

«Мы выступаем резко против введения курортного сбора, особенно на территории Крыма, где ограниченное количество дорогих отелей. У нас в Республике в основном отели среднего и бюджетного типа, поэтому любой курортный сбор, каким бы он ни был, будет тормозить развитие туризма в дальнейшем», — сказала Кривенкова, выступая на VIII конференции Альянса туристических агентств (АТА) «Актуальные вопросы внутреннего туризма».

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.