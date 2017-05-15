Волгоградцам вернули 2,3 млн рублей переплаты за отопление
Некорректные суммы платежей управляющая организация выставляла собственникам квартир на протяжении нескольких лет.
Некорректные суммы платежей управляющая организация выставляла собственникам квартир на протяжении нескольких лет.
При содействии муниципальной жилинспекции жителям дома № 18/1 на ул. Буханцева в Ворошиловском районе Волгограда вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллиона рублей. Как сообщает
Всего же с начала этого года при содействии муниципального надзорного органа волгоградцам вернулось свыше 3,6 миллиона рублей, незаконно начисленных управляющими организациями.
В мэрии напомнили, что по вопросам оплаты за