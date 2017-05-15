Волгоградцам вернули 2,3 млн рублей переплаты за отопление

При содействии муниципальной жилинспекции жителям дома № 18/1 на ул. Буханцева в Ворошиловском районе Волгограда вернули переплату за отопление в размере 2,3 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба администрации города, проверка, проведенная специалистами ведомства на основании обращения жителей дома, показала, некорректные суммы платежей управляющая организация выставляла собственникам квартир на протяжении нескольких лет.

Всего же с начала этого года при содействии муниципального надзорного органа волгоградцам вернулось свыше 3,6 миллиона рублей, незаконно начисленных управляющими организациями.