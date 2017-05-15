Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Забытый вид грибного варенья, ставший настоящим деликатесом в РФ
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Помолодевшая Королева кардинально сменила имидж - СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
СМИ: Волочкова сменила причёску и очаровала фанатов
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
17:09 (мск), источник: Новая Кубань

Кондратьев: На Кубани вырос ВРП, снизилась инфляция, но не хватает поступлений по НДФЛ

На совещании доложили и о росте зарплат в регионе.

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В краевой администрации подвели итоги экономического развития за первый квартал текущего года.

Губернатор Краснодарского края отметил рост в сегментах строительства, сельского хозяйства, промышленности, оборота розничной и оптовой торговли, общественного питания.

По мнению Кондратьева, кубанцы научились наполнять экономическую корзину региона. За первый квартал 2017 года ВРП Краснодарского края вырос на 3%.

 — Это даже выше первоначальной планки, которую мы ставили в начале года в 1,8%. — Отметил губернатор.

На совещании отметили, что наблюдается снижение инфляции с 7 до 5%. Впервые за 2 года в регионе повысились реальные доходы населения. Вице-губернатор края Игорь Галась сообщил, что рост зарплаты без учета инфляции составил 102,8%. Следует отметить, что этот показатель выше, чем средний по России (101,9%).

 — Именно доходы населения говорят о реальном положении дел в экономике, влияют на социальную стабильность в крае, — прокомментировал Кондратьев.

Среди муниципалитетов, демонстрирующих высокие темпы роста доходов населения, выделили Абинский, Выселковский, Ленинградский, Мостовский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский и Успенский районы.

В консолидированный бюджет Краснодарского края с начала года поступили 88 млрд рублей. Однако на фоне общей благополучной обстановки в регионе резкой критике подвергли работу нескольких муниципалитетов. К аутсайдерам причислили Красноармейский и Новокубанский районы и Горячий Ключ.

Также в регионе наблюдается отставание по пополнению казны поступлениями по НДФЛ.

Кондратьев встревожен данной ситуацией, так как данный налог формирует 1/3 консолидированного бюджета края.

Одной из поставленных задач на следующий квартал губернатор Краснодарского края обозначил усиление работы по легализации налоговой базы в курортной и потребительской сферах, АПК и т. д.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Анкара создаст военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
В Германии создали идеальный городской автомобиль за 16 000 евро Небольшая фирма e.Go Mobile AG совместно со студентами университета Аахена разработала компактный электрохэтчбек e.Go.Life
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь