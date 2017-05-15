Кондратьев: На Кубани вырос ВРП, снизилась инфляция, но не хватает поступлений по НДФЛ
На совещании доложили и о росте зарплат в регионе.
На совещании доложили и о росте зарплат в регионе.
Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В краевой администрации подвели итоги экономического развития за первый квартал текущего года.
Губернатор Краснодарского края отметил рост в сегментах строительства, сельского хозяйства, промышленности, оборота розничной и оптовой торговли, общественного питания.
По мнению Кондратьева, кубанцы научились наполнять экономическую корзину региона. За первый квартал 2017 года ВРП Краснодарского края вырос на 3%.
— Это даже выше первоначальной планки, которую мы ставили в начале года в 1,8%. — Отметил губернатор.
На совещании отметили, что наблюдается снижение инфляции с 7 до 5%. Впервые за 2 года в регионе повысились реальные доходы населения.
— Именно доходы населения говорят о реальном положении дел в экономике, влияют на социальную стабильность в крае, — прокомментировал Кондратьев.
Среди муниципалитетов, демонстрирующих высокие темпы роста доходов населения, выделили Абинский, Выселковский, Ленинградский, Мостовский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский и Успенский районы.
В консолидированный бюджет Краснодарского края с начала года поступили 88 млрд рублей. Однако на фоне общей благополучной обстановки в регионе резкой критике подвергли работу нескольких муниципалитетов. К аутсайдерам причислили Красноармейский и Новокубанский районы и Горячий Ключ.
Также в регионе наблюдается отставание по пополнению казны поступлениями по НДФЛ.
Кондратьев встревожен данной ситуацией, так как данный налог формирует 1/3 консолидированного бюджета края.
Одной из поставленных задач на следующий квартал губернатор Краснодарского края обозначил усиление работы по легализации налоговой базы в курортной и потребительской сферах, АПК