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17:36 (мск), источник: ПРАЙМ

МЭР: Инфляцию в РФ в апреле разогнал «борщевой набор»

МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ускорение инфляции в апреле объясняется ростом цен на плодоовощную продукцию, основным драйвером которого стало значительное подорожание картофеля и овощей «борщевого набора», говорится в обзоре Минэкономразвития.

«В терминах последовательных приростов инфляция ускорилась с 0,2% месяц к месяцу в среднем в первом квартале 2017 года до 0,4% месяц к месяцу в апреле. Основной вклад внесло повышение темпа роста цен на плодоовощную продукцию (до 4,7% в месячном выражении в апреле после 0,3% в марте и 0,6% в феврале)», — говорится в сообщении.

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При этом основным драйвером скачка цен на плодоовощную продукцию в апреле стало значительное подорожание картофеля на 21,5% месяц к месяцу и овощей «борщевого набора» (овощи, учитываемые Росстатом, за исключением огурцов и помидоров, в частности капуста, лук, морковь) на 13,2% месяц к месяцу, что внесло 4,6 процентных пункта в апрельский рост цен на плодоовощную продукцию, уточняют в министерстве. Однако поступление на рынок продукции нового урожая из стран ближнего зарубежья, а в дальнейшем — хороший урожай отечественной продукции должны оказать благоприятное влияние на ценовую конъюнктуру, полагают авторы обзора.

В то же время огурцы в апреле подешевели на 5,4% месяц к месяцу, а помидоры подорожали на 7,9% после снижения в феврале-марте. «В мае, по нашей оценке, продолжится снижение цен на огурцы, на помидоры рост цен либо замедлится, либо цены начнут снижаться вследствие роста объемов предложения отечественной продукции», — говорится в обзоре.

Благоприятная ценовая ситуация складывается на рынке фруктов и цитрусовых — в апреле цены на них снизились на 0,4% в месячном выражении, в ближайшие месяцы сдерживающее воздействие на цены этой категории товаров будет оказывать постепенное переключение спроса на сезонные ягоды и фрукты.

«Монетарная инфляция» (инфляция за исключением продовольственных товаров, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции) в апреле увеличилась до 3,2% в годовом выражении с учетом коррекции на сезонность после 2% месяцем ранее, сказано в обзоре.

Комментарии
1
А Б
Если перевести текст этого сообщения, продиктованного, как видно, Минэкономразвития, на простой русский язык, то следует читать так: апрельскую инфляцию в РФ разогнало самое обычное, и, что самое главное, ежедневное желание населения, кушать. Желательно, как минимум, трижды в день.
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