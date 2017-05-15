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19:02 (мск), источник: Ictv.ua

Безвиз с ЕС: сколько денег можно взять, чтобы пустили в Шенген

Въезжая на территорию Евросоюза без виз, украинцы смогут взять с собой до €10 тыс. Большую сумму придется декларировать.

Об этом пишет «Европейская правда».

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Согласно законодательству Франции, ключевые требования которого являются одинаковыми для всех стран ЕС, ввозить без декларирования можно сумму, не превышающую €10 тыс.

При этом учитывается не только наличные в евро, но и все наличные деньги в любой валюте.

Если вы путешествуете с семьей, без декларирования в Европу можно ввозить не более €10 тыс. на всю семью (а не на каждого ее члена).

Пара, которая путешествует вместе, может без декларирования ввозить не более €10 тыс. на двоих, поскольку в этом случае действует принцип общности интересов.

Если вы везете более €10 тыс. наличными, эти деньги нужно предварительно задекларировать. Электронное декларирование осуществляется в период от 30 до 2 дней до даты поездки и является бесплатным.

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