Безвиз с ЕС: сколько денег можно взять, чтобы пустили в Шенген

Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

Согласно законодательству Франции, ключевые требования которого являются одинаковыми для всех стран ЕС, ввозить без декларирования можно сумму, не превышающую €10 тыс.

При этом учитывается не только наличные в евро, но и все наличные деньги в любой валюте.

Если вы путешествуете с семьей, без декларирования в Европу можно ввозить не более €10 тыс. на всю семью (а не на каждого ее члена).

Пара, которая путешествует вместе, может без декларирования ввозить не более €10 тыс. на двоих, поскольку в этом случае действует принцип общности интересов.

Если вы везете более €10 тыс. наличными, эти деньги нужно предварительно задекларировать. Электронное декларирование осуществляется в период от 30 до 2 дней до даты поездки и является бесплатным.