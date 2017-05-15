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19:30 (мск), источник: РБК - Украина

Рева рассказал, когда в Украине могут повысить минимальную зарплату

Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что минимальная зарплата в Украине увеличится в 2018—2019 годах, с учетом возможных негативных последствий.

Источник: Reuters

Об этом сообщает сайт министерства.

В переговорах с Международным валютным фондом Рева отстаивает позицию возможного повышения уровня минимальной заработной платы в 2018—2019 годах.

«Этот показатель не будет пересматриваться только в 2017 году, а в 2018—2019 годах будет повышаться с учетом возможных негативных последствий. Мы доказали расчетами необходимость повышения минимальной зарплаты в будущем, и отстояли право пересмотра этого показателя в перспективе», — сказал министр.

Он также сообщил, что темпы роста минимальной заработной платы будут, как минимум, больше уровня инфляции.

Напомним, ранее сообщалось, что Рева ожидает сокращения количества получателей субсидий на треть к началу 2018 года.

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