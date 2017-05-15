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21:33 (мск), источник: Om1.ru

Центральный округ Омска до выходных оставят без горячей воды

Отключение запланировано с 16 по 19 мая.

Компания «Омск РТС» завтра начнет плановые гидравлические испытания трубопроводов Западного, Северного и Восточного лучей ТЭЦ-5, Западного луча ТЭЦ-2, лучей I-Ю, I-З, I-В. В связи с этим горячее водоснабжение с 10:00 16 мая до 20:00 19 мая отключат в значительной части Центрального округа.

В частности, без горячей воды останутся жители домов по проспекту Маркса, бульвару Победы, улицам 10 лет Октября, Лермонтова, Омская, 4-я, 5-я, 9-я, 18-я и 27-я Северные, Тарская, Красный путь, Волховстроя, Кемеровская, территория Сибзавода, Больничный переулок, Ленина, Масленикова, Иртышская Набережная, Пушкина и другим. Полный список отключений можно посмотреть на сайте.

Напомним, 10 мая в Омске завершился отопительный сезон, а с 14 мая начались летние отключения ГВС. Подробнее с графиком можно познакомиться по ссылке.

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