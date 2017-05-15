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20:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

Азербайджан обещает вернуть Казахстану деньги ЕНПФ

АСТАНА, 15 мая — Sputnik. Пенсионные накопления казахстанцев, вложенные миллиардами в обанкротившийся азербайджанский Межбанк, будут возвращены, заявил Sputnik Азербайджан член коллегии адвокатов этой страны Акрам Гасанов.

Источник: Sputniknews.kz

Убыток МБА по итогам прошлого года превысил миллиард долларов. В конце прошлой недели стало известно, что банк не может выполнять свои обязательства по выплатам. Как заявил казахстанский экономист Рахим Ошакбаев, средства, вложенные Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) Казахстана в азербайджанский банк, составляют 71,6 миллиарда тенге.

В понедельник правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Поэтому, как заверяет эксперт, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит.

«После реструктуризации обязательств Международный банк будет компанией с чистой прибылью. Поэтому у Межбанка не будет каких-либо проблем. И поэтому им беспокоиться не нужно. Просто в Казахстане началась необоснованная паника», — сказал Гасанов.

В качестве источника погашения долгов Межбанка официальный Баку рассматривает два варианта: государственный бюджет и средства Госнефтефонда.

«Первый вариант просто невозможен, как минимум в этом году в госбюджете не заложены расходы на выплату долгов Международного банка. Остается только один вариант — долги МБА будут возвращены только за счет Нефтяного фонда», — предположил юрист.

По его словам, о полном возврате средств речи быть не может, поскольку значительная часть кредитов Межбанком выдавалась без адекватного обеспечения и залога компаниям- однодневкам.

Государство вынуждено брать на себя долги Межбанка, поскольку это представляет собой меньшее из зол. Банкротство МБА привело бы к краху всей банковской системы страны, считает Гасанов.

«Международный банк Азербайджана» является одним из двух государственных банков, и наиболее крупным в банковской системе Азербайджана. Банк был основан в 1992 году. По состоянию на 2015 год, численность сотрудников составляла 1438 человек. Также у банка 35 филиалов, 43 отделения, 752 банкомата и 11007 POS-терминалов.

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