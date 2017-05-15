Омская область заняла второе место в Сибири по контрафактному алкоголю

В Сибирском федеральном округе за первые три месяца года изъяли 1 млн 72,3 тыс. литров незаконной алкогольной продукции — это на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В лидерах по количеству контрафакта Иркутская область — почти 312 тыс. литров, а также омский регион — 168,4 тыс. литров. Третье место заняла Новосибирская область — 168,4 тыс. литров.

При этом в Иркутске и Омске отмечается тенденция роста объемов, а в Новосибирске, наоборот, количество незаконной спиртной продукции снизилось почти на треть.

В надзорных органах отмечают, что рост объемов изъятого контрафакта объясняется усилинной активностью правоохранителей после массовых отравлений «боярышником» в Иркутске.

Алексей Крупин, руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО:

— Рост обоснован возросшим вниманием к сфере производства и продажи нелегального алкоголя со стороны государства, органов власти и правоохранительных органов после массового отравления людей суррогатным алкоголем в Иркутской области, которое произошло в конце 2016 года.