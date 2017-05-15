Новый российский самолет МС-21 впервые проехал по ВПП
Новый российский пассажирский самолет МС-21 впервые выполнил руление на аэродроме Иркутского авиазавода. Лайнер готовят к летным испытаниям, однако их даты не сообщают.
Новый российский пассажирский самолет МС-21 впервые выполнил руление на аэродроме Иркутского авиазавода. Лайнер готовят к летным испытаниям, однако их даты не сообщают.
«В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода», — говорится в информационном сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.
15 мая в Иркутск прибыл президент России Владимир Путин, однако присутствовал ли он при пробной пробежке, не сообщается.
Головным предприятием проекта МС-21 является корпорация «Иркут», разрабатывавшая его совместно с КБ Яковлева.
Первый полет лайнера изначально намечался на декабрь 2016 года, однако потом его перенесли и он должен пройти в конце мая нынешнего года. Производитель МС-21 корпорация «Иркут» говорит, что портфель заказов составляет 285 самолетов, но твердых из них только 175.
МС-21 относится к семейству
Как заявляли разработчики, самолет по выбору заказчика может оснащаться двумя типами двигателей — американским Pratt & Whitney либо российским ПД-14 — но последний еще находится в разработке.
Между тем десять дней назад, 5 мая, выполнил свой первый полет новый пассажирский самолет китайской разработки.
Лайнер С919, созданный государственной компанией Comac, называют конкурентом уже летающих Boeing 737 и Airbus A320, но не исключено, что он может составить конкуренцию и строящемуся российскому МС-21.
В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.
Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.
C919 — узкофюзеляжный самолёт, способный летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров и брать на борт до 168 пассажиров.
По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.