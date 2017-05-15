Новый российский самолет МС-21 впервые проехал по ВПП

15 мая в Иркутск прибыл президент России Владимир Путин, однако присутствовал ли он при пробной пробежке, не сообщается.

«В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода», — говорится в информационном сообщении на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

МС-21 — второй в истории российского авиапрома пассажирский самолет, полностью спроектированный и построенный в постсоветское время. Первым был лайнер Sukhoi SuperJet 100.

МС-21 — второй в истории российского авиапрома пассажирский самолет, полностью спроектированный и построенный в постсоветское время. Первым был лайнер Sukhoi SuperJet 100.

Первый полет лайнера изначально намечался на декабрь 2016 года, однако потом его перенесли и он должен пройти в конце мая нынешнего года. Производитель МС-21 корпорация «Иркут» говорит, что портфель заказов составляет 285 самолетов, но твердых из них только 175.

Головным предприятием проекта МС-21 является корпорация «Иркут», разрабатывавшая его совместно с КБ Яковлева.

МС-21 относится к семейству ближне-среднемагистральных лайнеров, по своим техническим характеристикам он близок к доминирующим на мировом рынке авиаперевозок модификациям Boeing 737 и Airbus A320.

Как заявляли разработчики, самолет по выбору заказчика может оснащаться двумя типами двигателей — американским Pratt & Whitney либо российским ПД-14 — но последний еще находится в разработке.

Между тем десять дней назад, 5 мая, выполнил свой первый полет новый пассажирский самолет китайской разработки.

Лайнер С919, созданный государственной компанией Comac, называют конкурентом уже летающих Boeing 737 и Airbus A320, но не исключено, что он может составить конкуренцию и строящемуся российскому МС-21.

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Самолет начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался.

C919 — узкофюзеляжный самолёт, способный летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров и брать на борт до 168 пассажиров.

По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов — меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320.